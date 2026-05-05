Российские учителя поддержали пересдачу ЕГЭ по всем предметам

В России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. Это особенно важно, если учесть, что и дети, и их родители во время экзаменационного периода находятся в постоянном стрессе, дополнительный шанс очень важен для них, отметил в беседе с НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Так он прокомментировал инициативу члена ОП РФ Владислава Гриба, который предложил разрешить школьникам пересдавать все предметы во время ЕГЭ. Сегодня допускается это только на один предмет.

«Любые шаги в направлении снятия стресса с учеников — это благо. Дети и родители в период поступления в ВУЗы находятся в ситуации предельного стресса. Будет правильным дать им больше возможностей. Я не вижу проблем для учителей — выйти еще на день на пересдачу», — отметил Луховицкий.

Он напомнил, что в любом случае срок сдачи ЕГЭ ограничен, поэтому можно не опасаться, что дети начнут пересдавать экзамены по пять раз. В то же время эксперт напомнил, что дополнительное проведение испытаний в любом случае потребует финансирования, поэтому этот вопрос находится в руках государства.

Напомним, до этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в России невозможна из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников. Он подчеркнул, что любые призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, но при этом каждый критик ЕГЭ по сути требует вернуться к старой системе. В таком случае каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать в университеты без переезда.

Ранее в Минпросвещения поддержали запрет на досмотр участников ЕГЭ.