Обама высказался о существовании инопланетян

Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News.

По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации.

Экс-президент предположил, что какой-нибудь парень, который охраняет секретный объект, уже сделал бы селфи с пришельцем и отправил бы его своей девушке.

Обама заключил, что американские власти «ужасно хранят секреты».

В феврале действующий президент США Дональд Трамп поручил Пентагону рассекретить документы о внеземной жизни и НЛО. Решение он объяснил «огромным интересом» общества к этой теме. При этом он раскритиковал экс-главу Белого дома Барака Обаму за высказывания об инопланетянах, назвав их ошибкой — по словам Трампа, его предшественник разгласил «секретную информацию». Что именно может раскрыть Минобороны США и есть ли у Вашингтона доказательства существования пришельцев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее возле сверхсекретной базы «Зона 51» в США произошла серия землетрясений.

 
