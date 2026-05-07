Россияне приближаются к короткой рабочей неделе

Рабочая неделя после майских праздников будет для россиян короткой. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря на 2026 год.

Согласно представленной информации, отдыхать граждане будут с субботы по понедельник, с 9 по 11 мая. Первый день новой недели стал нерабочим, так как День Победы в этом году выпал на субботу. Таким образом, работать россияне будут четыре дня, начиная со вторника.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что сотрудники, которые будут работать 9 мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул.

Оплата непраздничных дней зависит от графика работы. Если человек трудится в рамках стандартной пятидневной рабочей недели, по будням, то работа в выходной день ему тоже должна компенсироваться двойной оплатой либо отгулом. При этом сотрудник имеет право сам решить: согласиться на повышенную выплату или взять отгул.

