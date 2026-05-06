В Общественной палате напомнили о двойном окладе в праздничные дни

Сотрудники, которые будут работать 9 мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

С 1 по 3 мая россияне отдыхали по случаю Праздника Весны и Труда.​ Также жители страны будут отдыхать с 9 по 11 мая. При этом праздничным днем из них является только 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне.

Оплата непраздничных дней зависит от графика работы. Если человек трудится в рамках стандартной пятидневной рабочей недели, по будням, то работа в выходной день ему тоже должна компенсироваться двойной оплатой либо отгулом.

Машаров отметил, что работник имеет право сам решить: согласиться на повышенную выплату или взять отгул. Член комиссии ОП уточнил, что если выбрать дополнительный выходной, то оплата работы в праздничный день придет в обычном размере, день отдыха оплачиваться не будет.

Ранее эксперты напомнили, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере согласно Трудовому кодексу РФ.