В Таиланде местные жители засняли занввшихся сексом в тук-туке туристов, их депортировали

Bangkok Post: Туристов депортировали с Пхукета за соитие в тук-туке

Туристов выслали из Пхукета после непристойных действий на виду у местных жителей. Об этом сообщает Bangkok Post.

Полицейские задержали пару после того, как в соцсетях появилось видео. На нем заметно, как иностранцы занимаются сексом в тук-туке прямо в пути на виду у всех участников движения.

В соцсетях многие высказали недовольство таким поведением путешественников. Они уверены, что подобные инциденты наносят ущерб имиджу одному из самых популярных курортов Таиланда.

Уже на следующий день полицейские задержали нарушителей. Ими оказались 41-летний испанец и 43-летняя перуанка. Во время допроса оба признались в содеянном.

В результате за непристойное поведение их депортировали из страны. Помимо этого, пару внесли в черный список.

До этого на другом курорте Таиланда, в Паттайе, заметили компанию из восьми русскоговорящих туристов, решивших заняться сексом в море. Заметив съемку, одна пара вышла из воды, но остальные продолжали развлекаться.

