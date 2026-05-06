Русскоговорящие туристы массово занялись сексом на пляже Паттайи

Русскоговорящие туристы занялись сексом в Таиланде и шокировали местных жителей. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Паттайе. Как рассказали очевидцы, они заметили восемь человек, которые зашли в море и стали совершать непристойные действия.

«Попытки окружающих утихомирить разгоряченных купальщиков ни к чему не привели – действо только набирало обороты», – сообщается в публикации.

Заметив съемку, двое туристов вышли из воды, остальных наличие свидетелей с камерами не удивило. Как рассказали очевидцы, они предполагают, что в море заходили россияне, так как слышали русскую речь. При этом герои видео якобы находились в состоянии алкогольного опьянения.

После того как кадры появились в социальных сетях, местные жители выразили возмущение. По мнению тайцев, подобные инциденты влияют на репутацию курорта. Они призвали местные власти к более жесткому контролю за соблюдением общественных норм.

