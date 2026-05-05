В АТОР назвали самое выгодное направление для отдыха на майские праздники

АТОР: Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян в мае
Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

В рейтинг АТОР вошли как зарубежные, так и внутренние направления, где туристы тратят меньше всего при покупке организованного тура. Сильнее всего снизились средние траты на поездки во Вьетнам, Китай и Россию. Турция немного подорожала, а Мальдивы резко прибавили в среднем чеке.

«Абхазия – самое доступное направление мая. Средний чек: 66,5 тыс. руб. Абхазия вновь стала самым бюджетным направлением в выборке. При этом средние траты туристов здесь снизились на 17% год к году», — говорится в сообщении.

Далее идет отдых внутри страны с чеком 75,3 тыс. руб. На внутреннем направлении уменьшился интерес к Краснодарскому краю, но вырос к Санкт-Петербургу, Кавказским Минеральным Водам, Калининграду и Татарстану.

На третьем месте Белоруссия, которая стала новичком в топе. Средний чек в республике для отдыха составил 75,9 тыс. руб.

Далее идут Вьетнам (160 тыс. руб.) и Таиланд (164 тыс. руб.).

Турция в этом мае подорожала на 7%, а средний чек на тур достиг 173 тыс. руб. на двоих за 7 ночей.

Ранее в России рассказали о стимулировании турпотока за счет индустрии развлечений.

 
