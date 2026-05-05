В АТОР назвали самое выгодное направление для отдыха на майские праздники

Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

В рейтинг АТОР вошли как зарубежные, так и внутренние направления, где туристы тратят меньше всего при покупке организованного тура. Сильнее всего снизились средние траты на поездки во Вьетнам, Китай и Россию. Турция немного подорожала, а Мальдивы резко прибавили в среднем чеке.

«Абхазия – самое доступное направление мая. Средний чек: 66,5 тыс. руб. Абхазия вновь стала самым бюджетным направлением в выборке. При этом средние траты туристов здесь снизились на 17% год к году», — говорится в сообщении.

Далее идет отдых внутри страны с чеком 75,3 тыс. руб. На внутреннем направлении уменьшился интерес к Краснодарскому краю, но вырос к Санкт-Петербургу, Кавказским Минеральным Водам, Калининграду и Татарстану.

На третьем месте Белоруссия, которая стала новичком в топе. Средний чек в республике для отдыха составил 75,9 тыс. руб.

Далее идут Вьетнам (160 тыс. руб.) и Таиланд (164 тыс. руб.).

Турция в этом мае подорожала на 7%, а средний чек на тур достиг 173 тыс. руб. на двоих за 7 ночей.

