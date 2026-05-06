В Брянской области одновременно загорелись 17 зданий

Прокуратура начала проверку по факту пожара в поселке Вышков
В поселке Вышков Злынковского района Брянской области одновременно горит 17 зданий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре нескольких строений: Злынковский район, п. Вышков, ул. Ворошилова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение 17 строений», — говорится в сообщении.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, уточнили в ведомстве. Известно, что специалисты уже локализовали пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

Позже в ведомстве сообщили, что речь идет о надворных постройках.

Региональная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося, пишет ТАСС.

До этого в Турочакском районе республики Алтай произошел лесной пожар. В ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар является верховым. Есть угроза перехода огня на село Артыбаш. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая информация о пожаре уточняется.

Ранее во время лесных пожаров в Южной Калифорнии был замечен редкий «пепельный дьявол».

 
