Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Стало известно, в каком регионе РФ 9 мая пойдет снег

В Свердловской области 9 — 11 мая ожидаются мокрый снег и заморозки
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

В Свердловской области на длинные майские выходные (9–11 мая) ожидается холодная и неустойчивая погода. По словам главного регионального синоптика Галины Шепоренко, которые цитирует ЕАН, причиной станет прохождение арктического атмосферного фронта. Уже 9 мая начнется понижение температуры.

«Днем в южной части региона будет всего +8, +13 градусов, на севере похолоднее, возможны заморозки. 10 мая будет еще прохладнее, температура воздуха ночью и днем составит +5,+10 градусов. Начнутся прояснения, похолодание продолжится, в ночь на 11 мая возможны заморозки», — рассказала специалист.

Синоптик Алексей Пулин в свою очередь отметил, что осадки 9 мая в северной половине области будут практически непрерывными, в виде дождя, а на крайнем севере (севернее Серова) — с мокрым снегом.

Главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова до этого говорила, что в предстоящие праздничные выходные в Москве и Московской области ни один из дней не обойдется без переменной облачности и осадков. При этом, по ее словам, будет достаточно тепло, хотя температура воздуха и снизится по сравнению с началом рабочей недели.

Ранее врач дала советы, которые облегчат самочувствие при резком изменении погоды.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!