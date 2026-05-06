Стало известно, в каком регионе РФ 9 мая пойдет снег

В Свердловской области на длинные майские выходные (9–11 мая) ожидается холодная и неустойчивая погода. По словам главного регионального синоптика Галины Шепоренко, которые цитирует ЕАН, причиной станет прохождение арктического атмосферного фронта. Уже 9 мая начнется понижение температуры.

«Днем в южной части региона будет всего +8, +13 градусов, на севере похолоднее, возможны заморозки. 10 мая будет еще прохладнее, температура воздуха ночью и днем составит +5,+10 градусов. Начнутся прояснения, похолодание продолжится, в ночь на 11 мая возможны заморозки», — рассказала специалист.

Синоптик Алексей Пулин в свою очередь отметил, что осадки 9 мая в северной половине области будут практически непрерывными, в виде дождя, а на крайнем севере (севернее Серова) — с мокрым снегом.

Главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова до этого говорила, что в предстоящие праздничные выходные в Москве и Московской области ни один из дней не обойдется без переменной облачности и осадков. При этом, по ее словам, будет достаточно тепло, хотя температура воздуха и снизится по сравнению с началом рабочей недели.

