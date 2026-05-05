Москвичам рассказали о погоде в предстоящие праздничные выходные

В предстоящие праздничные выходные в столичном регионе ни один из дней не обойдется без переменной облачности и осадков. При этом будет достаточно тепло – хотя температура воздуха и снизится по сравнению с началом рабочей недели, она останется в пределах климатической нормы, рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

На 9 Мая синоптик спрогнозировала жителям Москвы и Московской области переменную облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Воздух днем прогреется до +13…+15 градусов, ночью до +10 градусов, что соответствует климатической норме. Однако пока прогноз на праздничный день предварительный – он уточняется каждые 12 часов и может измениться, подчеркнула Позднякова.

10 и 11 мая также ожидается переменная облачность и различные по интенсивности дожди от небольшого до умеренного. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов.

При этом перед праздниками в течение этой недели температурный режим будет на 5 градусов превышать норму. Постепенно охлаждаться воздух начнет лишь с 8 мая – в этот день ожидается +17…+19 градусов, отметила синоптик.

«Дальше понижение температуры продолжится. Дожди при этом, конечно, ожидаются, но они будут иметь локальный характер, не будут занимать всю территорию столицы», — добавила Позднякова.

На завтра, 6 мая, она спрогнозировала выпадение 5 мм осадков, а также отметила вероятность грозы, добавив, что они будут не сильные и не причинят особых неприятностей горожанам.

Ранее синоптик предупредил, что вскоре Москву накроют грозовые дожди и внезапная жара.