Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичам рассказали о погоде в предстоящие праздничные выходные

Синоптик Позднякова: москвичей ожидают теплые и дождливые праздничные выходные
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В предстоящие праздничные выходные в столичном регионе ни один из дней не обойдется без переменной облачности и осадков. При этом будет достаточно тепло – хотя температура воздуха и снизится по сравнению с началом рабочей недели, она останется в пределах климатической нормы, рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

На 9 Мая синоптик спрогнозировала жителям Москвы и Московской области переменную облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Воздух днем прогреется до +13…+15 градусов, ночью до +10 градусов, что соответствует климатической норме. Однако пока прогноз на праздничный день предварительный – он уточняется каждые 12 часов и может измениться, подчеркнула Позднякова.

10 и 11 мая также ожидается переменная облачность и различные по интенсивности дожди от небольшого до умеренного. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов.

При этом перед праздниками в течение этой недели температурный режим будет на 5 градусов превышать норму. Постепенно охлаждаться воздух начнет лишь с 8 мая – в этот день ожидается +17…+19 градусов, отметила синоптик.

«Дальше понижение температуры продолжится. Дожди при этом, конечно, ожидаются, но они будут иметь локальный характер, не будут занимать всю территорию столицы», — добавила Позднякова.

На завтра, 6 мая, она спрогнозировала выпадение 5 мм осадков, а также отметила вероятность грозы, добавив, что они будут не сильные и не причинят особых неприятностей горожанам.

Ранее синоптик предупредил, что вскоре Москву накроют грозовые дожди и внезапная жара.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!