Медведев назвал главный государственный праздник России

Медведев назвал День Победы главным государственным праздником России
День Победы является главным государственным праздником Российской Федерации, а Вечный огонь — священным символом бессмертия героев Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на церемонии зажжения Вечного огня в рамках акции «Храним огонь Победы», передает ТАСС.

По его словам, зажигая Вечный огонь, современные россияне выражают благодарность тем, кто в годы войны защити и отстоял Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право своих потомков на счастливую, благополучную и достойную жизнь.

Политик добавил, что сегодняшнее руководство России продолжает дело тех, кто уберег страну в военные годы. Медведев назвал современную Россию сильной, независимой и свободной страной.

Партия «Единая Россия» совместно с «Газпромом» 5 мая в рамках акции «Храним огонь Победы» одновременно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Главной площадкой акции стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области.

Ранее в Москве прошли различные акции и мероприятия, посвященные Дню Победы, включая акцию «Стена Памяти».

 
