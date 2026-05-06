Аллергикам рассказали, что нужно положить в аптечку, отправляясь в другой регион

Врач Яковлева: у аллергика всегда должны быть с собой антигистаминные препараты

Врач-аллерголог Ксения Яковлева в интервью проекту «Сноб» рассказала, что обязательно должно быть у аллергика в аптечке, если он уезжает в другой регион, где состав пыльцы отличается от привычного.

По словам специалиста, человеку с аллергией на пыльцу из родной местности во время поездок, возможно, вообще не потребуются никакие лекарственные препараты. Однако так бывает не всегда.

«Человеку с сезонными проявлениями всегда нужно иметь с собой антигистаминные препараты, барьерные препараты, препараты для ухода за полостью носа, чтобы, если вдруг случится реакция на какой-то аллерген, которого он не знает, иметь возможность быстро оказать себе помощь», — сказала Яковлева.

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина, до этого говорила, что главным «врагом» аллергиков в России традиционно считается береза. Это дерево представлено на всей территории страны — от южных степей до крайнего севера.

Вторым по значимости аллергеном врач назвала лещину (орешник). Замыкает тройку лидеров ольха — она зацветает первой, как только сходит снег, становясь первым испытанием для иммунитета.

Ранее врач предупредила об опасности развития аллергии в офисе.