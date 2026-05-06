Умер основатель телеканала CNN Тед Тернер. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании Turner Enterprises.

Тернеру было 87 лет. Причина его смерти на данный момент не уточняется.

Тед Тернер являлся одним из ключевых медиапредпринимателей США. В 1980 году он запустил CNN, который стал первым круглосуточным кабельным новостным каналом, навсегда изменившим формат телевизионных новостей.

До этого он развивал Turner Broadcasting System, сделав ставку на набиравшее силу кабельное телевидение. Позже его имя стало связано с каналами TBS, TNT, Cartoon Network и Turner Classic Movies.

CNN был его главным проектом — рискованная идея новостей в круглосуточном формате в итоге стала мировым стандартом. Помимо медиа, Тернер владел спортивными командами Atlanta Braves и Atlanta Hawks, занимался благотворительностью и экологическими проектами, в том числе передал $1 млрд на создание Фонда ООН. В последние годы он реже появлялся на публике.

В 2018 году Тернер рассказал, что у него диагностирована деменция с тельцами Леви — заболевание, влияющее на память и когнитивные функции. В начале 2025 года он лечился от пневмонии, а затем проходил реабилитацию.

У Тернера остались пятеро детей, четырнадцать внуков и двое правнуков.

