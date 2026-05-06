Общество

Российский журналист-иноагент заявил о прошедшей впустую жизни

Спортивный комментатор, журналист Кирилл Набутов (признан в РФ иностранным агентом) подвел итоги своей жизни в беседе с журналистом Станиславом Кучером (признан в РФ иностранным агентом). Видеозапись их разговора опубликована на YouTube.

68-летний Набутов заявил, что его жизнь прошла «не впустую, но почти впустую».

«В основном недоволен тем, что не сделано было, или профуфлил, или сделал не так, или сделал плохо и ленился», — сказал он.

По его мнению, для человека нормально быть недовольным собой и своими достижениями.

Минюст России внес Набутова в список иностранных агентов 22 марта 2024 года. По информации министерства, журналист «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».

В ноябре 2024 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Набутова на 30 тыс. рублей за нарушение деятельности иностранного агента.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснила вынесенные ей в России приговоры.

 
