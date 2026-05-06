Телеведущая Лазарева объяснила вынесенные ей в РФ приговоры тем, что она «яркая персона»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснила своей «яркостью» приговоры, вынесенные ей российскими судами по делам об оправдании терроризма и уклонении от обязанностей иноагента. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале издания «Эхо».

По мнению Лазаревой, уголовное преследование вызвано тем, что она является достаточно «яркой персоной», не боящейся высказываться, в том числе по конфликту на Украине, и за которой наблюдают и смотрят. Телеведущая отметила, что если бы она «постила цветочки и котятков», то не стала бы иноагентом и не была бы осуждена за поддержку терроризма».

4 мая Лазарева обвинила россиян в инфантильности. По ее словам, жители стран СНГ привыкли не задумываться и перекладывать ответственность на других. Телеведущая считает, что такой паттерн поведения развивался со времен СССР.

5 марта Лазареву вновь заочно приговорили к 7 годам колонии. В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. Она проживает в Испании. В 2022 году ее внесли в список террористов и экстремистов.

