Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Астрахани подростки домогались женщину после неудачной попытки знакомства

Shot: в Астрахани последователи коуча Лесли домогались девушек на улице
Alex Linch/Shutterstock/FOTODOM

Подростков из Астрахани подозревают в домогательствах в отношении девушек на улице. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Одной из пострадавших стала 26-летняя женщина по имени Василиса. Молодые люди подошли к ней и хотели познакомиться, но она отказала. После этого юноши схватили пострадавшую за ягодицы и предлагали заняться сексом. Россиянка пыталась сбежать и пнула одного из молодых людей.

Позже выяснилось, что обоим юношам не было 18 лет. При этом один из них играет в местной футбольной команде.

«После того как Василиса заявила в полицию, спортсмен опасается, что его отчислят из команды», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала, школьники являются последователями пикап-коуча Алекса Лесли. Самого мужчину заочно арестовали в России в рамках дела по статье о склонении к изнасилованию.

На Лесли сотрудники правоохранительных органов обратили внимание после того, как его последователи стали подходить к россиянкам и домогаться их в публичных местах. Алгоритм действий был схож с тем, как действовали молодые люди в Астрахани.

Ранее во Вьетнаме пикаперы массово домогались россиянок на улицах.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!