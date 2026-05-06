В Астрахани подростки домогались женщину после неудачной попытки знакомства

Подростков из Астрахани подозревают в домогательствах в отношении девушек на улице. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Одной из пострадавших стала 26-летняя женщина по имени Василиса. Молодые люди подошли к ней и хотели познакомиться, но она отказала. После этого юноши схватили пострадавшую за ягодицы и предлагали заняться сексом. Россиянка пыталась сбежать и пнула одного из молодых людей.

Позже выяснилось, что обоим юношам не было 18 лет. При этом один из них играет в местной футбольной команде.

«После того как Василиса заявила в полицию, спортсмен опасается, что его отчислят из команды», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала, школьники являются последователями пикап-коуча Алекса Лесли. Самого мужчину заочно арестовали в России в рамках дела по статье о склонении к изнасилованию.

На Лесли сотрудники правоохранительных органов обратили внимание после того, как его последователи стали подходить к россиянкам и домогаться их в публичных местах. Алгоритм действий был схож с тем, как действовали молодые люди в Астрахани.

Ранее во Вьетнаме пикаперы массово домогались россиянок на улицах.