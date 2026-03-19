Во Вьетнаме пикаперы массово домогаются россиянок на улицах

SHOT: во Вьетнаме мужчины стали домогаться туристок из РФ на улицах

Россиянки, посетившие Вьетнам, стали жаловаться на пристающих к ним мужчин. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказала одна из пострадавших, Дарья, она отправилась в Дананг. Во время отдыха к ней на байке подъехал молодой человек и схватил за грудь. После этого он извинился и решил познакомиться. Девушка отказалась, после чего вьетнамец снова ее облапал и скрылся.

Пострадавшая попросила записи с камер наблюдения и обратилась в полицию.

«Результата нет — местные офицеры просто не хотят расследовать дело иностранки», – сообщается в публикации.

Туристка рассказала о ситуации в соцсетях. Ей стали писать другие девушки, которые также пожаловались на домогательства со стороны местных пикаперов.

По данным Telegram-канала, «тактика» мужчин напоминает поведение подопечных блогера Алекса Лесли, который предлагал подписчикам приставать к незнакомкам на улицах.

Ранее стало известно, что суд ограничил коуча Алекса Лесли в родительских правах.