Стало известно, что суд ограничил коуча Алекса Лесли в родительских правах

Коптевский суд Москвы ограничил пикап-коуча Алекса Лесли в родительских правах. Иск поступал от матери его ребенка, пишет Telegram-канал 112.

«Пикап-коуча Алекса Лесли ограничили в родительских правах. Сегодня Коптевский суд Москвы удовлетворил иск матери его ребенка», — говорится в посте.

Как сообщало РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Коптевского суда столицы, иск поступил 1 ноября.

26 августа суд в Москве заочно арестовал блогера и «гуру отношений» Алекса Лесли по делу о склонении к изнасилованию. Его возбудили за два месяца до этого — после заявлений москвичек о массовых домогательствах на улицах: участники курсов Лесли подходили к девушкам, а после отказа на просьбу познакомиться хватали их за ягодицы и убегали.

Сам блогер выражал уверенность, что избежит наказания. По данным СМИ, сейчас он скрывается в Польше. При этом еще 25 августа в беседе с «Газетой.Ru» Лесли утверждал, что якобы именно он пытался вывезти из РФ другого арестованного блогера — Арсена Маркаряна. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

