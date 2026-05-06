Освобожденная из мошеннического центра в Мьянме россиянка вылетела в РФ

Вторая россиянка, освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме, вылетела в Россию. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин в беседе с ТАСС.

«Россиянка Наталья К., освобожденная из центра онлайн-мошенничества в Мьянме в результате скоординированных действий посольств РФ в Бангкоке и Янгоне, таиландских и мьянманских правоохранительных органов, вылетела на родину в рамках процедуры репатриации. Ранее сегодня в Россию отправилась еще одна освобожденная гражданка РФ Альфинур К.», — сказал он.

До этого гражданок передали российским дипломатам в Таиланде. Тогда в посольстве РФ в Янгоне уточнили, что операция прошла при участии сотрудников посольства России в Мьянме, МВД России и с местными правоохранительными органами. Силовики обеспечили безопасность гражданок на всех этапах их перемещения.

Посол России в Янгоне Искандер Азизов отмечал, что за последние два года дипломатам удалось вернуть на родину 19 россиян. С учетом новых данных общее число освобожденных достигло 21. По его словам, власти Мьянмы усилили борьбу с онлайн-мошенничеством и другими видами незаконной деятельности, в том числе в сотрудничестве с Китаем и Таиландом.

