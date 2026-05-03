У берегов Курил зафиксировали землетрясение

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане у северных Курил. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По словам сейсмолога, эпицентр находился в 94 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Подземный толчок зафиксировали в 05:01 по местному времени (21:01 мск).

«Очаг располагался на глубине 11 километров», — рассказала Семенова.

Она уточнила, что землетрясение силой в два балла ощутили в Северо-Курильске. Тревогу цунами не объявляли, опасности нет.

До этого у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института Физики Земли РАН Алексей Морозов не исключал, что оно может вызвать цунами на Камчатке с волнами менее трех метров. Однако в итоге угроза не подтвердилась — опасное природное явление не зафиксировали.

Ранее землетрясение произошло у берегов Сочи.

 
