В районе Запорожской АЭС не согласовали режим тишины для ремонта ЛЭП

Яшина: режим тишины в районе ЗАЭС для ремонта ЛЭП не согласован

Режим тишины в районе Запорожской атомной электростанции, который необходим для ремонта основной линии внешнего электроснабжения станции, не согласован. Об этом рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Что касается так называемого режима тишины для проведения ремонтных работ на линии «Днепровская», на данный момент он не согласован. Атомная станция по-прежнему остается запитанной за счет единственной резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», — уточнила она.

Как подчеркнула Яшина, обстановка в районе ЗАЭС остается напряженной, при этом атак по территории объекта не зафиксировано.

До этого Международное агентство по атомной энергии заявило о выявленных после удара, нанесенного ВСУ, повреждениях в системе метеорологического наблюдения лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС.

Также в агентстве подчеркнули, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал проявлять максимально возможную военную сдержанность рядом со всеми ядерными объектами, чтобы предотвращать риски для безопасности.

Ранее Захарова призвала вынести Киеву суровый приговор из-за атак на ЗАЭС.