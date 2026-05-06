Названа причина обрушения крыши колледжа в Екатеринбурге

Прокуратура: крыша колледжа в Екатеринбурге обрушилась из-за трещины в покрытии
Прокуратура Свердловской области/MAX

Крыша спортзала Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге обрушилась из-за трещины в покрытии. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

«В помещении спортивного зала... в результате трещины в покрытии произошло обрушение нескольких плит перекрытия здания», — отмечается в сообщении.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований безопасности, защиты жизни и здоровья студентов.

По данным ведомства, обошлось без пострадавших, поскольку в момент ЧП спортзал был пуст.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых сообщил ТАСС, что здание спортзала готовилось под снос.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что занятия в спортзале не проводились. После инцидента учебный процесс продолжится в штатном режиме, отметили там.

Обрушение кровли спортзала на площади около 400 квадратных метров произошло 6 мая. Из учебного заведения были эвакуированы 97 человек.

Ранее из-за снега рухнула крыша Кремля в Казани.

 
