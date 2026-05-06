В Дагестане начальника ОГИБДД по Хасавюрту заподозрили во взяточничестве

Начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел (ОГИБДД ОМВД) по городу Хасавюрт Ибрагима Байбулатова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула» со ссылкой на источники.

Подробности не приводятся.

20 апреля пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что против экс-главы Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева возбудили новое уголовное дело о коррупции. По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы подозреваемый получил взятку в размере более 29,5 млн рублей, в том числе путем перечисления денежных средств на счета аффилированных организаций. В отношении Махмуда Амиралиева расследуются дела еще по двум статьям — о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

В феврале Каспийский городской суд признал находящегося в международном розыске бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Его заочно приговорили к 11 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей.

Ранее замгубернатора Белгородской области обвинили во взятке и растрате.