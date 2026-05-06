Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В Москве в ближайшее время ожидается дождь с грозой и усиление ветра

В Москве в ближайшее время испортится погода: ожидается дождь с грозой и усиление ветра. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 6 мая в столице местами ожидаются гроза с дождем, град, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителей столицы просят быть внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что в Москве и Московской области до 7 мая включительно ожидаются грозовые дожди, которые будут идти преимущественно после обеда. Как отметил Шувалов, их будет сопровождать внезапная волной жары. Температура воздуха в это время составит до +28 °C.

Также, по его словам, с 8 мая начнет заметно холодать, погоду будет формировать северо-западный фронт, который принесет с собой затяжные дожди. Температура воздуха не поднимется выше +8…+13 градусов.

9 мая также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов.

