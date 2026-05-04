Москвачам рассказали, когда ждать похолодания

Синоптик Шувалов: в пятницу в Москве и Подмосковье похолодает на 10°C

Тепло продержится в Москве и Московской области до 8 мая. Однако к выходным в столичный регион придет холодный фронт, который принесет дожди и похолодание на 10°C. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом он призвал не драматизировать: при падении температуры с +25 до +15°C не придется распаковывать зимние вещи.

«Ветер при этом сменится: до пятницы — в основном западный-юго-западный, а в пятницу фронт пройдет — и уже северо-восточный, северный. Давать прогноз на 9 мая — слишком большая вероятность ошибиться, поэтому подождем», — резюмировал синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого предупреждал, что в День Победы в Москве ожидается дождливая и ветренная погода.

По его словам, в праздничный день в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков. На погоду будет влиять атлантический циклон с запада.

