Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Москвачам рассказали, когда ждать похолодания

Синоптик Шувалов: в пятницу в Москве и Подмосковье похолодает на 10°C
Владимир Астапкович/РИА Новости

Тепло продержится в Москве и Московской области до 8 мая. Однако к выходным в столичный регион придет холодный фронт, который принесет дожди и похолодание на 10°C. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом он призвал не драматизировать: при падении температуры с +25 до +15°C не придется распаковывать зимние вещи.

«Ветер при этом сменится: до пятницы — в основном западный-юго-западный, а в пятницу фронт пройдет — и уже северо-восточный, северный. Давать прогноз на 9 мая — слишком большая вероятность ошибиться, поэтому подождем», — резюмировал синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого предупреждал, что в День Победы в Москве ожидается дождливая и ветренная погода.

По его словам, в праздничный день в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков. На погоду будет влиять атлантический циклон с запада.

Ранее врач дала советы, которые облегчат самочувствие при резком изменении погоды.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!