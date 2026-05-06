В Таиланде из тюрьмы освободили самую возрастную российскую заключенную

В Таиланде освободили самую возрастную российскую заключенную. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, 67-летняя москвичка провела в тайской иммиграционной тюрьме IDC больше года. За решетку она попала за бродяжничество: некоторое время женщина жила на улице и спала на лавке, пока на нее не обратила внимание полиция.

За время заточения москвичка похудела на 10 килограммов, у нее отнялись ноги — стоять и ходить она больше не может. Диспансеризацию в тюрьме не проводили, поэтому точный диагноз неизвестен.

Выяснилось, что в России женщина числится в федеральном розыске как «психически беспомощный человек». По данным Baza, в Москве ее будет встречать сестра, которая сама живет в однушке с мужем-инвалидом.

Накануне двух россиянок, освобожденных в Мьянме из мошеннического кол-центра, передали дипломатам России в Таиланде. Силовики обеспечили безопасность гражданок на всех этапах их перемещения. Сейчас им оказывают консульскую помощь и помогают оформить документы для возвращения в Россию.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из России, заманивающего в рабство жителей СНГ.