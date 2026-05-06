Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В российском зоопарке родился детеныш редкого животного

В зоопарке Нижнего Новгорода родился детеныш трубкозуба
Зоопарк Лимпопо/VK

В зоопарке Нижнего Новгорода «Лимпопо» на свет появился детеныш редкого животного — африканского трубкозуба. В России эти необычные животные размножаются только в двух зоопарках страны, сообщили в пресс-службе «Лимпопо».

«... начало сезона ознаменовалось для нижегородского зоопарка «Лимпопо» настоящим чудом. В стране птиц и зверей на свет появился редчайший малыш трубкозуба», — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что из-за грузного телосложения взрослым особям тяжело сохранить жизнь малышу, поэтому киперы кормят детеныша вручную каждые четыре часа. Такая тактика дала свои плоды — у малыша трубкозуба хороший аппетит и он немного набрал вес.

Специалисты также напомнили, что одной из ярких особенностей трубкозубов является отсутствие ярко выраженных половых признаков (диморфизм), поэтому установить пол детеныша можно будет только тогда, когда он подрастет и окрепнет.

В сентябре прошлого года у капибары по кличке Малая в Московском зоопарке родились два детеныша. Предыдущее пополнение случилось в феврале 2025 года. Тогда у Малой и ее давнего партнера Кузьмы родился самец по кличке Нолик.

Ранее мужчина передал Московскому зоопарку детеныша пумы.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!