Мужчина передал Московскому зоопарку детеныша пумы

Житель Москвы завел детеныша пумы, однако понял, что не может ухаживать за животным самостоятельно, и передал его Московскому зоопарку. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что специалисты зоопарка совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды приняли животное и перевезли пуму в филиал Московского зоопарка — Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

В настоящий момент пума находится на обязательном карантине, получает сбалансированное питание и находится под постоянным наблюдением ветеринаров.

В марте прошлого года у жителя Москвы изъяли самца пумы по имени Геркулес, которого он годами держал в собственной квартире. По словам соседей, владелец выгуливал хищника без намордника. Соответствующих документов, которые бы разрешали держать дома хищное животное, у москвича не было.

По решению суда пуму передали зоопарку. У Геркулеса предварительно диагностировали эпилепсию и хроническую энтеропатию.

Ранее домашняя львица напала на восьмилетнюю девочку.