Мужчина передал Московскому зоопарку детеныша пумы

Москвич передал зоопарку пуму после неудачной попытки содержать хищника дома
Московский зоопарк

Житель Москвы завел детеныша пумы, однако понял, что не может ухаживать за животным самостоятельно, и передал его Московскому зоопарку. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что специалисты зоопарка совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды приняли животное и перевезли пуму в филиал Московского зоопарка — Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

В настоящий момент пума находится на обязательном карантине, получает сбалансированное питание и находится под постоянным наблюдением ветеринаров.

В марте прошлого года у жителя Москвы изъяли самца пумы по имени Геркулес, которого он годами держал в собственной квартире. По словам соседей, владелец выгуливал хищника без намордника. Соответствующих документов, которые бы разрешали держать дома хищное животное, у москвича не было.

По решению суда пуму передали зоопарку. У Геркулеса предварительно диагностировали эпилепсию и хроническую энтеропатию.

Ранее домашняя львица напала на восьмилетнюю девочку.
 
