В Приморье женщина украла более 700 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

В Большом Камне женщина попала под суд за хищение лотерейных билетов на 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенное виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере) возбудили против 49‑летней местной жительницы, работающей продавцом‑консультантом в точке продажи лотерейных билетов.

По версии следствия, в период с января 2025 года по февраль 2026 года она, воспользовавшись служебным положением, присвоила более 700 лотерейных билетов и рассчитывала выиграть крупную денежную сумму, однако сделать этого ей не удалось.

В ближайшее время женщина предстанет перед судом.

До этого сотрудница «Почты России» попала под следствие из-за лотерейных билетов. Находясь на рабочем месте, она присвоила лотерейные билеты, которые должны были поступить в продажу. Сумма причиненного ущерба, по версии обвинения, составила 11 тыс. рублей.

Ранее женщина купила четыре лотерейных билета, каждый из которых оказался выигрышным.