Начальница почтового отделения попала под суд кражу лотерейных билетов

Сотрудница почты в Челябинской области присвоила лотерейные билеты на 11 тыс. рублей и попала под суд. Об этом aif.u сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Фигуранткой дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата») стала бывшая начальница отделения почтовой связи АО «Почта России» в городе Юрюзань.

Находясь на рабочем месте, женщина забрала билеты, предназначенные для продажи гражданам, и самостоятельно провела их розыгрыш, надеясь выиграть. Удалось ли ей сорвать куш, не уточняется.

Сначала полиция отказала в возбуждении дела по факту хищения товарно-материальных ценностей, но прокуратура нашла способ приивлечь женщину к ответственности. Ей грозит штраф, принудительные работы или лишением свободы на срок до 6 лет. В ближайшее время она предстанет перед судом.

