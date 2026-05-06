Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей о грозе и граде

В Москве ввели желтый уровень опасности из-за грозы и града
Максим Блинов/РИА Новости

Кратковременный дождь и гроза с градом ожидаются в отдельных районах Москвы и Подмосковья в четверг, 7 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, 7 мая ночью в столице преимущественно без осадков, на севере области пройдет кратковременный дождь, температура в Москве составит от +10°C до +12°C, по области +8°C – +13°C. Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза, град, температура в Москве поднимется до+25°C – +27°C, а по области столбик термометра может подниматься до +28°C. Также в течение дня может усилиться ветер, его порывы составят 15–17 м/с.

В Гидрометцентре добавили, что 8 мая, в пятницу также возможна гроза в отдельных районах. Днем будет облачно и дождливо, местами гроза, температура в Москве +17°C–+19°C, в Подмосковье — +15°C–+20°C, на востоке области температура может достигать +25°C. Во время грозы порывы ветра могут усилиться до 15 м/с, предупредили синоптики.

В связи с предстоящей грозой и градом в Москве и Подмосковье в период с 12:00 до 21:00 7 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в День Победы в Москве ожидается дождливая и ветренная погода. По его словам, в этот день в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков.

Ранее в Подмосковье назвали даты отключения отопления.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!