Гидрометцентр предупредил москвичей о грозе и граде

Кратковременный дождь и гроза с градом ожидаются в отдельных районах Москвы и Подмосковья в четверг, 7 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, 7 мая ночью в столице преимущественно без осадков, на севере области пройдет кратковременный дождь, температура в Москве составит от +10°C до +12°C, по области +8°C – +13°C. Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза, град, температура в Москве поднимется до+25°C – +27°C, а по области столбик термометра может подниматься до +28°C. Также в течение дня может усилиться ветер, его порывы составят 15–17 м/с.

В Гидрометцентре добавили, что 8 мая, в пятницу также возможна гроза в отдельных районах. Днем будет облачно и дождливо, местами гроза, температура в Москве +17°C–+19°C, в Подмосковье — +15°C–+20°C, на востоке области температура может достигать +25°C. Во время грозы порывы ветра могут усилиться до 15 м/с, предупредили синоптики.

В связи с предстоящей грозой и градом в Москве и Подмосковье в период с 12:00 до 21:00 7 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в День Победы в Москве ожидается дождливая и ветренная погода. По его словам, в этот день в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков.

