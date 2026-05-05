Инструктор по выживанию рассказал, как вести себя при сильных порывах ветра

При сильных порывах ветра важно укрыться в помещении, например, в магазине или кафе. Об этом Pravda.Ru рассказал инструктор по выживанию туристического клуба «Волчица» Дмитрий Алешкин.

«Опоздание на работу не критично, а безопасность — да. Предпочтителен подземный транспорт — метро. Крайне важно не использовать наушники. Слух — ключевой канал восприятия угрозы. Он позволяет вовремя услышать треск деревьев, обрыв проводов, движение объектов», — добавил эксперт.

По его словам, в случае усиления ветра стоит держаться ближе к зданиям. Он уточнил, что наиболее опасными являются шквалы — до 20-25 м/с, которые способны ломать конструкции и сбрасывать предметы. К самым опасным местам в городе Алешкин отнес «ветровые коридоры» между зданиями, где поток ускоряется. К зонам повышенного риска относятся старые деревья и зеленые насаждения, рекламные конструкции, крыши домов, малоэтажные здания с легкими кровлями и детские площадки.

В конце апреля МЧС России сообщило, что в Москве, Подмосковье и Самарской области ветром повалило более двух тысяч деревьев, повреждены 1070 автомобилей. В ведомстве уточнили, что от непогоды в Москве, Московской и Самарской областях пострадали 36 человек, в том числе пять детей.

