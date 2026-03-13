Размер шрифта
Школьница из Новороссийска ушла в горы ставить эксперимент по выживанию и пропала

Под Новороссийском ищут 16-летнюю школьницу, ушедшую в горы три дня назад
Telegram-канал Новороссийский Рабочий

В Новороссийске четвертые сутки ищут 16-летнюю школьницу, ушедшую в горы ставить эксперимент по выживанию, сообщает газета «Новороссийский рабочий».

Во вторник, 10 марта, Лиза К. вышла из дома, но вместо того, чтобы отправиться в школу, зашла в магазин и купила йогурт, сок и шоколадку, а после обеда отключила телефон.

Вечером девушка позвонила однокласснику, сообщив, что находится в горах и проводит эксперимент по выживанию, а наутро подтвердила, что домой не вернется.

Последнее фото — его Лиза отправила подруге, было сделано в Мефодиевских горах, в кадре виден элеватор, который стал ориентиром для поисковиков. В этом районе, по словам местных, нет связи, много валежника, легко упасть и замерзнуть.

Сейчас в поисково-спасательной операции участвуют полицейские, волонтеры «ЛизаАлерт», отряд мотоциклистов и добровольцы. Бабушка Лизы утверждает, что конфликтов в семье не было, и мотивы ухода внучки из дома ей непонятны.

Ранее сноубордистка заблудилась и сутки выживала без еды и связи на сахалинских сопках.

 
