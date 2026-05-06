Полуголый мужчина приставал к женщинам с детьми в Екатеринбурге

В Екатеринбурге наполовину раздетый мужчина приставал к женщинам, гулявшим с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Инцидент произошел в Зеленой роще и попал в объектив камеры одного из очевидцев. На кадрах полуголый неадекватный гражданин в спущенных штанах пристает к двум женщинам с коляской. Одна из них вынуждена отталкивать его, чтобы помешать приблизиться к ребенку.

По словам свидетелей случившегося, на месте не было ни правоохранителей, ни сотрудников охраны.

До этого во Владивостоке мужчина в женских колготках пугал прохожих. Местная жительница рассказала, что он шел за ее подругой, когда та направлялась к ней в гости, а затем стучался в дверь и прислушивался у замочной скважины.

Ранее незнакомец спустил штаны и домогался несовершеннолетней в Ульяновске.