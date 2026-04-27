Во Владивостоке мужчина в женских колготках пугал прохожих

В Приморье сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который разгуливал в спальном районе в капроновых колготках и пугал женщин. Об этом сообщает портал Vladivostok1.

Инцидент произошёл в районе Окатовой во Владивостоке. О странном незнакомце рассказала в сети одна из местных жительниц. Женщина столкнулась с ним возле своего дома, на мужчине была черная худи, лицо прикрыто чем-то темным, а на ногах — женские капроновые колготки.

Она рассказала, что незнакомец шел за ее подругой, когда та направлялась к ней в гости, а затем стучался в дверь и прислушивался у замочной скважины. По информации местных жителей, это не первая выходка мужчины. О том, что он периодически выходит на улицы, пристает к женщинам и ведет себя вызывающе, знают многие.

Горожане отметили, что правоохранительные органы также осведомлены о «человеке в колготках». Полиция устанавливает личность подозреваемого и все детали происшествия.

Ранее мужчина с ножом напал на семейную пару и пытался вломиться к ним в дом.