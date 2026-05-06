Российским пенсионерам посоветовали хобби для сохранения здоровья и ясного ума

С выходом на пенсию россияне рискуют столкнуться с сужением реальности до размеров квартиры и оказаться в замкнутом кругу, что чревато утратой интереса к жизни. Чтобы этого не случилось, важно найти увлечение, которое поможет сохранить и здоровье, и ясность ума. Хобби может стать лучшим средством профилактики для возрастных изменений мозга, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на рукоделие, которое развивает мелкую моторику. Это могут быть такие увлечения, как вязание, скрапбукинг, вышивка, алмазная мозаика и так далее. Это очень полезно – например, при вязании работа с мелкими деталями, счет петель и схемы позволяют задействовать те участки мозга, которые обычно простаивают.

Кроме того, полезно будет приобрести и освоить новую кухонную технику, различные гаджеты, включая мультиварку, йогуртницу, мороженицу и так далее. Освоение техники пожилыми людьми позволяет им чувствовать свою причастность к современному миру и держать мозг в тонусе, считают эксперты.

Также специалисты рекомендуют регулярно играть в настольные игры, включая шахматы и шашки, собирать пазлы – все это нагружает мозг, тренирует его и позволяет отсрочить проблемы, связанные с возрастными изменениями. Также эксперты советуют читать, обсуждать книги, смотреть фильмы, слушать музыку – все это позволяет расширять кругозор, дарит положительные эмоции, заставляет мозг работать.

Кроме того, важно не забывать о физической нагрузке – эксперты призывают регулярно делать зарядку, ходить на оздоровительные процедуры.

Японские ученые до этого выяснили, что пожилые люди, которые готовят дома хотя бы раз в неделю реже сталкиваются с деменцией по сравнению с теми, кто делает это реже. Согласно результатам их исследования, готовка связана со снижением риска деменции на 23% у мужчин и на практически на 30% у женщин.

Ранее россиянам раскрыли самый важный элемент для предотвращения деменции в старости.