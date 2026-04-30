ФСБ задержала двух агентов спецслужб Украины, угрожавших сотрудникам РКН

Правоохранители задержали двоих агентов украинских спецслужб, которые 28 апреля провели акции устрашения у домов руководителей Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что речь о жителях Московского региона. Там указали, что они были завербованы «украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах».

Против задержанных, в числе которых один несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данным правоохранителей, 28 апреля они по заданию куратора провели акции устрашения у домов четырех руководителей Роскомнадзора, разместив у входных дверей троих из них молотки со следами жидкости бурого цвета.

22 апреля в Крыму силовики пресекли деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины, собиравшего сведения о подразделениях российских Вооруженных сил. России. По информации ведомства, житель Волгоградской области 1995 года рождения самостоятельно установил контакт с представителем украинской разведки и по его указанию передавал куратору информацию о дислокации российских подразделений в районе Севастополя.

Ранее ФСБ задержала агента ГУР МО Украины, готовившего теракт в Курске.