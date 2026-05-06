ФСБ задержала пять агентов спецслужб Украины в четырех российских городах

Пятеро агентов спецслужб Украины задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, его цитирует РИА Новости.

В ходе оперативных мероприятий силовики задержали четверых россиян и одного гражданина иностранного государства, которые по заданию украинских спецслужб собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих – участниках СВО.

В ФСБ добавили, что в дальнейшем эту информацию планировали использовать для совершения диверсий и террористических актов. Уточняется, что действия агентов Киева координировали через Telegram.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о подстрекательстве на приготовление к теракту, приготовлении к теракту, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении неправомерно полученных персональных данных.

Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержала граждан России, которые в соцсетях и Telegram оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре РФ, теракт на Крымском мосту. Кроме того, они призывали к диверсиям и терактам на территории России.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности, добавили в ЦОС ФСБ.

Ранее ФСБ задержала двух агентов Украины, проводивших акции устрашения работникам РКН.