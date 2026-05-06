Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

ФСБ задержала пять агентов спецслужб Украины в четырех российских городах

ФСБ: в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержаны агенты Киева
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Пятеро агентов спецслужб Украины задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, его цитирует РИА Новости.

В ходе оперативных мероприятий силовики задержали четверых россиян и одного гражданина иностранного государства, которые по заданию украинских спецслужб собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих – участниках СВО.

В ФСБ добавили, что в дальнейшем эту информацию планировали использовать для совершения диверсий и террористических актов. Уточняется, что действия агентов Киева координировали через Telegram.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о подстрекательстве на приготовление к теракту, приготовлении к теракту, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении неправомерно полученных персональных данных.

Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержала граждан России, которые в соцсетях и Telegram оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре РФ, теракт на Крымском мосту. Кроме того, они призывали к диверсиям и терактам на территории России.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности, добавили в ЦОС ФСБ.

Ранее ФСБ задержала двух агентов Украины, проводивших акции устрашения работникам РКН.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!