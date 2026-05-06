Число поврежденных БПЛА домов в Чебоксарах увеличилось до 40

В Чебоксарах увеличилось до 40 число домов, поврежденных при атаке дронов

В результате вчерашней атаки беспилотников на Чебоксары были повреждены 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о повреждении 28 домов.

«Вчерашняя массированная атака повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж», — заявил он.

Николаев отметил, что введенный в республике режим ЧС позволяет властям оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь.

До этого Минздрав сообщил, что по состоянию на 10:00 мск среды в республиканских больницах остаются 11 человек, получивших ранения в результате атаки дронов на Чебоксары. Всего в результате налета пострадали 37 человек, двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в СК рассказали об атаке ВСУ на Чебоксары с использованием крылатых ракет.