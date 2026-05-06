Профсоюз мигрантов оценил необходимость завоза иностранцев в Россию

В Россию не нужно организовывать завоз иностранных мигрантов, так как, несмотря на снижение числа иностранцев, на рынке труда установился баланс спроса и предложения. Об этом НСН заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Так он прокомментировал сообщение пресс-службы аппарата Совбеза РФ о том, что миграционный поток в РФ снизился на 15%, по итогам первого квартала текущего года в страну прибыло 2,5 млн иностранных граждан.

По мнению Каримова, это связано с тем, что иностранцы все чаще выбирают оставаться в своих странах – например, в Узбекистане отмечается развитие экономики и рост рабочих мест, а именно из этой страны многие приезжали в РФ. Кроме того, снижение миграционного потока связано с ужесточением контроля со стороны МВД. Так, активнее стало применяться включение мигрантов в реестр контролируемых лиц и депортация, что влечет за собой запрет на въезд в течение пяти лет.

«Третий фактор — мигранты из Центральной Азии едут не только в Россию, но и в Европейский союз, страны Персидского залива, Южную Корею и так далее, — добавил Каримов. — Но я не думаю, что нужно судорожно приглашать кого-то из дальнего зарубежья. В нашем профсоюзе мы не чувствуем, что рабочих рук перестало хватать, хотя мигрантов и стало меньше».

По словам главы профсоюза, на российском рынке труда сегодня установился баланс между спросом и предложением.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев прокомментировал сообщение о том, что в России за первый квартал текущего года аннулировали более 8 тыс. ВНЖ для мигрантов. Он подчеркнул, что наличие данного документа предполагает, что у иностранца есть причины для легального нахождения в стране – он либо учится, либо работает. В противном случае мигрант неизбежно столкнется с отзывом ВНЖ. Этот процесс не обязательно означает совершение правонарушений – у человека просто может закончиться основание для пребывания в России, подчеркнул депутат.

Ранее Володин сообщил о планах по ужесточению миграционной политики.

 
