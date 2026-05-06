«Еще не депортация»: депутат объяснил резкий рост отзывов ВНЖ у мигрантов

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В России мигрантам аннулируют вид на жительство (ВНЖ) в связи с усилением контроля государства над этой сферой. Наличие данного документа предполагает, что у иностранца есть причины для легального нахождения в стране – он либо учится, либо работает. В противном случае мигрант неизбежно столкнется с отзывом документов, объяснил НСН депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в России за первый квартал текущего года аннулировали более 8 тыс. ВНЖ для мигрантов. Депутат пояснил, что любой иностранец после утраты работы или прекращения учебы, который никак себя не легализует, попадает под жесткий контроль. Также сюда относятся приезжие, которые фиктивно зачисляются в вузы, но вместо учебы работают – им также аннулируют ВНЖ.

«Этот процесс не обязательно означает совершение правонарушений. У человека просто может закончиться основание для пребывания в России, – пояснил Матвеев. – Когда это обнаруживают, его не депортируют – он должен выехать из страны, но может вернуться легально с другой целью».

Если же мигрант отказывается соблюдать правила, то его могут включить в реестр контролируемого пребывания, после чего блокируются оформленные на его имя счета, банковские карты и SIM-карты. В этом случае иностранный гражданин теряет возможность покупки недвижимости, авто, а в конечном счете сталкивается с депортацией, заключил парламентарий.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты в ходе весенней сессии намерены принять законопроект, который позволит аннулировать ВНЖ или разрешение на временное проживание (РВП) иностранных граждан, которые не работали более двух месяцев в году. По его словам, это позволит усилить контроль за законностью пребывания иностранцев в России, их доходами и занятостью.

Ранее стало известно, что Россия начнет лишать иностранцев ВНЖ за нарушение одного закона.

 
