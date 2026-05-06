Володин сообщил о планах по ужесточению миграционной политики

Госдума хочет разрешить аннулировать ВНЖ мигрантов, работающих менее 10 месяцев
Госдума в ходе весенней сессии намерена принять законопроект, который позволит аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) иностранных граждан, которые не работали более двух месяцев в году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящее время на рассмотрении нижней палаты парламента находятся проекты законы, регулирующие миграционную политику, заявил Володин.

«В том числе предлагается ввести норму, позволяющую аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года», — написал он, добавив, что его планируют принять в ходе весенней сессии, которая проходит с 12 января по 26 июля.

По его словам, это позволит усилить контроль за законностью пребывания иностранцев в России, их доходами и занятостью.

В апреле стало известно, что Россия на 22% сократила выдачу патентов мигрантам из безвизовых стран.

Ранее иностранца выдворили из России после публичного намаза.

 
