Политолог: к эстонским турам в Нарву на День Победы присоединилась Латвия

Телеграм-канал «Админка Ленобласти»

Официально в странах Балтии 9 мая — «День Европы», однако фактически граждане этих стран будут стоять на трибуне с видом на Победу. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов, комментируя возросший спрос на туры в эстонскую Нарву.

«Организаторы туров не стесняются: «эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, отсюда и спрос». Из Латвии тоже просят автобусы — приехать в Нарву и с берега послушать концерт в Ивангороде. Люди голосуют ногами и кошельком за то, чтобы ощутить то, что у них отняли», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что это и есть диагноз прибалтийской русофобии: она существует ровно до тех пор, пока народ не начинает покупать путевки на «запрещенный» праздник.

4 мая стало известно, что жители Эстонии массово скупают туры на российскую границу ради просмотра концертов по случаю Дня Победы. Желающие смогут увидеть празднование на соседнем берегу — в российском Ивангороде. Кроме того, в программу входит посещение памятников времен СССР и мест, где проходили сражения Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии проведет День Победы на границе с Россией.

 
