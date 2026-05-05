Премьер-министр Эстонии проведет День Победы на границе с Россией

Премьер Эстонии Михал 9 мая будет находиться в приграничной с Россией Нарве
Глава правительства Эстонии Кристен Михал намерен провести День Победы на границе с Россией. Об этом сообщает эстонская государственная телерадиокомпания ERR.

Михал вместе с комиссаром Евросоюза по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленном Микаллефом 9 мая прибудут в приграничный с Россией город Нарва. Они посетят концерт в честь дня Европы.

ERR отмечает, что праздничные мероприятия будут проходить недалеко от границы от границы с Российской Федерацией на Рыночной и Стокгольмской площадях Нарвы.

4 мая сообщалось, что жители Эстонии массово скупают туры на российскую границу ради просмотра концертов по случаю Дня Победы. Желающие смогут увидеть празднование Дня Победы на соседнем берегу — в российском Ивангороде. Кроме того, в программу входит посещение памятников времен СССР и мест, где проходили сражения Великой Отечественной войны.

