Эстонцы массово скупают туры на российскую границу ко Дню Победы

Прибалтийские турфирмы организуют поездки к границе Эстонии и России на 9 Мая
Жители Эстонии массово скупают туры на российскую границу ради просмотра концертов по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что несколько прибалтийских туристических фирм приготовили экскурсии на 9 Мая в Нарву. Желающие смогут увидеть празднование Дня Победы на соседнем берегу — в российском Ивангороде. Стоимость тура начинается от €80. В программу входит просмотр концертных мероприятие с набережной Нарвы, посещение памятников времен СССР и мест кровопролитных боев времен Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы).

Организаторы заявили, что День Победы «прочно вошел в гены» жителей восточной Эстонии. Среди граждан возник большой спрос на подобные туры.

По данным портала, запросы на такие поездки также поступают от жителей Латвии. Они просят организовать для них специальные автобусы в Нарву, чтобы с эстонского берега посмотреть праздничный концерт в Ивангороде.

