В Омской области возбудили уголовное дело после отравления школьников газом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности по информации об отравлении детей природным газом в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По версии следствия, утром 6 мая учащиеся Тарской школы №3 во время занятия по информатике почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

Причиной недомогания детей предварительно названо отравление газовоздушной смесью в результате утечки природного газа во время проведения работ по опрессовке участка газопровода рядом со школой.

Отмечается, что пострадавших уже осмотрели врачи. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В СК подчеркнули, что в ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова сообщила, что в результате утечки природного газа в школе пострадали 14 детей (ученики 5-х и 6-х классов 11 и 12 лет) и педагог.

