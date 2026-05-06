В прокуратуре уточнили число пострадавших из-за утечки природного газа в Омской области

Прокуратура: при утечке газа в омской школе пострадали 14 детей и педагог

В Омской области в результате утечки природного газа в школе пострадали 14 детей и педагог. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

«За медицинской помощью обратились 14 детей и педагог. Семь детей уже отпущены домой после оказания медицинской помощи», — сказала она.

Булихова отметила, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

До этого SHOT сообщал о 40 учениках, отравившихся газом во время урока в школе.

По данным канала, инцидент произошел в школе №3 в городе Тара. Предварительно, причиной отравления детей стала опрессовка газового оборудования, которая проводилась в 250 метрах от школы. Запах газа из котельной распространился с улицы до отдельного корпуса школы, который находился поблизости. В тот момент проходил урок технологии. Школьники почувствовали себя плохо, надышавшись газом. Среди пострадавших ученики 5-х и 6-х классов 11 и 12 лет.

