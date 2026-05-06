В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников бойцов СВО

Мошенники используют схему с «переездом чата» в группах, в которых родственники пропавших или не выходящих на связь бойцов СВО ищут информацию о них. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как отметили в ведомстве, чаще всего в таких чатах появляется информация о переносе чата якобы из-за блокировок или технических проблем.

«Ссылка ведет не в новый чат, а в бот, где под предлогом подтверждения участия просят номер телефона и код из СМС. Дальше — «угон» аккаунта и все связанные с этим последствия», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось новой схеме, с помощью которой аферисты обманывают ветеранов Великой Отечественной войны. Как рассказал заместитель председателя Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш, мошенники звонят пожилым гражданам, представляются сотрудниками Социального фонда России и сообщают, что тем якобы положена выплата. При этом преступники выманивают данные банковских карт и коды из смс.

Парламентарий добавил, как только пенсионер передает такую информацию злоумышленникам, те списывают все деньги с его банковской карты.

Ранее сообщалось, что мошенники перед праздниками атакуют россиян схемой с арендой жилья

 
