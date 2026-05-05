Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед 9 Мая

Депутат Панеш предупредил о мошеннической схеме с псевдовыплатами для ветеранов

В преддверии Дня Победы мошенники придумали новую схему, нацеленную в первую очередь на ветеранов. Об этом рассказал «Ленте.ру» заместитель председателя Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, аферисты звонят пожилым гражданам, представляются сотрудниками Социального фонда России и сообщают, что тем якобы положена выплата. При это мошенники выманивают данные банковских карт и коды из смс.

Парламентарий добавил, как только пенсионер передает такую информацию злоумышленникам, те списывают все деньги с его банковской карты.

По другой схеме, мошенники предлагают вручить ветерану юбилейную медаль, но с условием пройти по ссылке для верификации персональных данных. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт, через который мошенники после ввода данных получают доступ к счетам.

Депутат Панеш напомнил, что выплаты ветеранам ко Дню Победы проходят автоматически и не требуют подачи заявлений. В этом году ко празднику им будет начислено 10 тысяч рублей.

