Трое человек умерли на лайнере MV Hondius из-за хантавируса. Вакцины от него не существует

На борту круизного судна MV Hondius, находящегося у побережья Кабо-Верде, зафиксирована вспышка хантавируса, который мог передаться от человека к человеку. По данным ВОЗ, из 147 пассажиров и членов экипажа заболели семь человек, трое из них умерли, один в критическом состоянии. Организация ведет эпидемиологическое расследование. Вакцины от хантавируса пока не существует, предупредили опрошенные «Газетой.Ru» специалисты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ООН сообщила, что на борту круизного лайнера MV Hondius, где была зафиксирована вспышка хантавируса, заболели семь человек, из них трое умерли. Организация ведет эпидемиологическое расследование.

«С 1 апреля, когда судно отправилось в плавание, из 147 пассажиров и членов экипажа заболели семь человек, из которых трое умерли, один находится в критическом состоянии , еще у троих наблюдаются легкие симптомы», — говорится в сообщении ВОЗ в соцсети Х.

Лайнер направлялся из аргентинского Ушуайи в Кабо-Верде через Атлантический океан. Первые симптомы появились у 70-летнего гражданина Нидерландов . На борту находятся граждане более чем 20 стран, включая россиянина, украинцев, испанцев, французов. В настоящее время MV Hondius стоит на якоре у побережья Кабо-Верде.

Тесные контакты

И.о. директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что первый пассажир с симптомами хантавируса мог заразиться еще до посадки на круизный лайнер MV Hondius . Об этом она сообщила на брифинге, трансляцию которого вела France24.

«Мы действительно считаем, что может иметь место некоторая передача инфекции от человека к человеку, которая происходит при действительно тесных контактах», — сказала Ван Керхове.

В настоящее время приоритетом остается эвакуация двух заболевших пассажиров, сообщила она. После этого судно, находящееся в Атлантике у побережья Кабо-Верде, направится к Канарским островам.

При этом в сообщении на сайте ВОЗ указывается, что одна из пассажирок, близко контактировавшая с первым заболевшим, сошла на берег на острове Святой Елены 24 апреля, после чего совершила перелет коммерческим рейсом в Йоханнесбург 25 апреля. Уточняется, что она скончалась по прибытии в отделение неотложной помощи 26 апреля.

«4 мая методом ПЦР был подтвержден диагноз хантавирусной инфекции. Ведется отслеживание контактов пассажиров, находившихся на том же рейсе», — говорится в сообщении.

Что такое хантавирус?

Хантавирусы — группа вирусов, передающихся человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений.

Они вызывают тяжелые заболевания, включая хантавирусный легочный синдром и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Болезнь развивается быстро и может приводить к острой дыхательной недостаточности или поражению почек, нередко с летальным исходом.

Различают две основные группы хантавирусов — Старого Света (Евразия) и Нового Света (Америка). Вирусы Нового Света, как правило, значительно смертоноснее: уровень летальности при хантавирусном легочном синдроме достигает 30–50%.

Вирус Андес (Andes virus), распространенный в Аргентине и Чили, является единственным хантавирусом, для которого документально подтверждена передача от человека к человеку.

«Хотя случаи передачи вируса от человека к человеку являются редкими, о таких единичных случаях сообщалось во время предыдущих вспышек вируса Андес. В настоящее время ВОЗ оценивает риск, который данное событие представляет для населения мира, как низкий, и будет продолжать отслеживать эпидемиологическую ситуацию и обновлять оценку риска», — говорится в сообщении на сайте организации.

Симптомы и вакцина

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова рассказала «Газете.Ru», что на сегодня вакцины от хантавирусов не существует .

«В мире и у нас в стране ведутся научные исследования, включая и разработку м-РНК-вакцин, но они еще не внедрены для широкого

использования. Разработка вакцины от хантавирусов очень актуальная тема, так как смертность от этой инфекции остается высокой — например, при легочном синдроме может достигать от 30 до 50%», — добавила она.

Малинникова отметила, что симптомы схожи с другими вирусными инфекциями, для эффективного лечения нужно как можно скорее поставить верный диагноз, чтобы состояние больного не утяжелилось.

«Начинается эта инфекция с высокой температуры, с выраженной интоксикации, головной боли. Многие вирусные инфекции начинаются также, это так называемые неспецифические симптомы, и только через неделю могут появляться специфические синдромы, которые уже клинически могут нам подсказать, что это не обычное ОРВИ, а геморрагическая лихорадка. Но тогда уже состояние больного может утяжелиться. Вообще, эта инфекция характеризуется относительно тяжелым течением, поражаются, как я уже говорила, легкие, почки, сердечно-сосудистая система. Эффективность лечения таких больных зависит от своевременной патогенетической и симптоматической терапии. Предупреждение осложнений во многом зависит от своевременно поставленного диагноза и своевременной госпитализации. Больных с геморрагической лихорадкой обязательно госпитализируют. Наблюдают за симптомами, и если есть проблемы с легкими, то возможен перевод даже в реанимацию, с использованием ИВЛ», — пояснила она.